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Социум

Акимату Алматы нужно постоянно думать над оптимизацией трафика - Токаев

Ежедневно на дорогах Алматы насчитывается более 700 тысяч автомашин. Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе встречи с общественностью Алматы президент сказал, что непродуктивная потеря времени в многочасовых пробках не только негативно сказывается на самочувствии и здоровье граждан, но и приносит ощутимый ущерб экономике и экологии города. - Поэтому важно выстроить гармоничный и сбалансированный дорожно-транспортный комплекс, который позволит на практике реализовать принцип «город для людей». Ежедневно на дорогах Алматы насчитывается более 700 тысяч автомашин, включая транзитный грузовой тр
Дана Рахметова
Акимату Алматы нужно постоянно думать над оптимизацией трафика - Токаев
Ежедневно на дорогах Алматы насчитывается более 700 тысяч автомашин.
Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе встречи с общественностью Алматы президент сказал, что непродуктивная потеря времени в многочасовых пробках не только негативно сказывается на самочувствии и здоровье граждан, но и приносит ощутимый ущерб экономике и экологии города.
- Поэтому важно выстроить гармоничный и сбалансированный дорожно-транспортный комплекс, который позволит на практике реализовать принцип «город для людей». Ежедневно на дорогах Алматы насчитывается более 700 тысяч автомашин, включая транзитный грузовой транспорт. И этот поток с каждым годом только увеличивается, - отметил глава государства.
Поэтому, по словам президента, акимату нужно постоянно думать над оптимизацией трафика, использовать современные цифровые технологии и большие данные, внедрять интеллектуальные системы управления дорожным движением. Также Токаев сказал, что основная доля пассажиропотока в Алматы приходится на автобусы и троллейбусы.
- При этом маршрутная сеть организована недостаточно эффективно. Большинство городских маршрутов очень длинные, городской и пригородный общественный транспорт слабо взаимосвязаны, отсутствуют удобные для пересадки транспортные узлы. Нужно срочно менять эту ситуацию, - поручил президент.
Следует последовательно повышать привлекательность общественного транспорта, одновременно стимулируя снижение использования личных автомобилей. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Алматы дорога Токаев

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