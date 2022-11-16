Акимату Алматы нужно постоянно думать над оптимизацией трафика - Токаев

Ежедневно на дорогах Алматы насчитывается более 700 тысяч автомашин. Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе встречи с общественностью Алматы президент сказал, что непродуктивная потеря времени в многочасовых пробках не только негативно сказывается на самочувствии и здоровье граждан, но и приносит ощутимый ущерб экономике и экологии города. - Поэтому важно выстроить гармоничный и сбалансированный дорожно-транспортный комплекс, который позволит на практике реализовать принцип «город для людей». Ежедневно на дорогах Алматы насчитывается более 700 тысяч автомашин, включая транзитный грузовой тр