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Социум

Ақсайда ақсақалдар мен ақжаулықты аналар сайлауда дауыс берді

«Шежіре» клубының ата-әжелері өз таңдауын жасады.
Ажар Хамитова
Ақсайда ақсақалдар мен ақжаулықты аналар сайлауда дауыс берді
Бөрлі ауданы әкімдігінің фотосы

Бөрлі ауданының орталығына қарасты Қызылтал ауылында ақсақалдар мен ақжаулықты аналар ел болашағы үшін дауыс берді. «Шежіре» клубының мүшелері №91 сайлау учаскесінде таңдау жасады. Олар маңызды таңдауға ұлттық киім киіп, жастарға үлгі болды. Таңмен таласа келген жандар сайлаудың саяси маңызы да тоқталды.

— Ұлттық киімдегі ауылдың ардақты қарияларының жарасымды келбеті сайлау күніне ерекше сән беріп, халқымыздың салт-дәстүрі мен ұлттық құндылықтарын дәріптей түсті.Ақсақалдар мен әжелердің бұл өнегелі қадамы – кейінгі буынға үлгі боларлық көрініс. Ел өміріндегі маңызды шараға қатысып, өз таңдауын жасау – әр азаматтың қоғам алдындағы жауапкершілігінің көрінісі, – деп хабарлады Бөрлі ауданының әкімдігі.

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«Шежіре» клубы Бөрлі ауданында 2018 жылы құрылған. Клуб ұрпақ сабақтастығын насихаттау үшін жұмыстанып келеді. Сегіз жылда қариялардың атқарған еңбегі көп. Олар елдің мүддесі үшін аянып қалмай, қоғамның ынтымағы үшін еңбектенуде.

23 тамыз Құрылтай депутаттарының сайлауында Бөрлі ауданында 33 сайлау учаскесі жұмыс істейді. 

 

 

 

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