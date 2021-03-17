Аксай может вновь оказаться в мусорном коллапсе из-за долгов населения за вывоз ТБО

На сегодня задолженность населения перед подрядной компанией ТОО «Демсервис» составляет порядка 80 миллионов тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Два года назад, когда Аксай погряз в горах мусора и отходов, город газовиков «прославился» на всю республику. Не писал об этом только ленивый. Похоже, ситуация повторяется и в 2021 году. По словам руководителя ТОО «Демсервис» Бахытжамал Кусдавлетовой, на сегодня задолженность образовалась у жителей частного сектора. - У нас проблема с новыми микрорайонами, Аралталом, Кызылталом, южной и северной частям