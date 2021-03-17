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Социум

Аксай может вновь оказаться в мусорном коллапсе из-за долгов населения за вывоз ТБО

На сегодня задолженность населения перед подрядной компанией ТОО «Демсервис» составляет порядка 80 миллионов тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Два года назад, когда Аксай погряз в горах мусора и отходов, город газовиков «прославился» на всю республику. Не писал об этом только ленивый. Похоже, ситуация повторяется и в 2021 году. По словам руководителя ТОО «Демсервис» Бахытжамал Кусдавлетовой, на сегодня задолженность образовалась у жителей частного сектора. - У нас проблема с новыми микрорайонами, Аралталом, Кызылталом, южной и северной частям
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Аксай может вновь оказаться в мусорном коллапсе из-за долгов населения за вывоз ТБО
На сегодня задолженность населения перед подрядной компанией ТОО «Демсервис» составляет порядка 80 миллионов тенге, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Аксай может вновь оказаться в мусорном коллапсе из-за долгов населения за вывоз ТБО
Аксай может вновь оказаться в мусорном коллапсе из-за долгов населения за вывоз ТБО
Иллюстративное фото из архива "МГ" Два года назад, когда Аксай погряз в горах мусора и отходов, город газовиков «прославился» на всю республику. Не писал об этом только ленивый. Похоже, ситуация повторяется и в 2021 году. По словам руководителя ТОО «Демсервис» Бахытжамал Кусдавлетовой, на сегодня задолженность образовалась у жителей частного сектора. - У нас проблема с новыми микрорайонами, Аралталом, Кызылталом, южной и северной частями города. Есть такие граждане, мы знаем их пофамильно, которые не платят по два года. Особенно сложная ситуация с Кызылталом, где практически 100% задолженность. При этом люди жалуются в соцсетях, что мусор не вывозится, хотя мы всего два дня не вывозили, - говорит Кусдавлетова Тариф на ТБО в Аксае с физических лиц составляет 200 тенге с человека. Пару лет назад поднимался вопрос об увеличении тарифа до 500 тенге. Но тогда население эту идею восприняло в штыки, и тариф остался прежним. Из-за чего, компания терпит убытки. - В ТОО «Демсервис» 3 мусоровоза, 1 КамАЗ и 1 манипулятор для вывоза отходов из заглубленных контейнеров. И если в частном секторе вывозом крупногабаритного мусора занимается другой подрядчик, то в микрорайонах – это «Демсервис». Люди умудряются забивать контейнеры строительным мусором. Был случай, когда в контейнер был забит кирпичами, и поднимая его машина сломалась. Ремонт техники обходится недешево, - отмечает и.о. акима города Аксай Доскан Кузенбаев. Он добавляет, что была идея создать единую платежную систему по принципу других городов, куда бы помимо оплаты за электроэнергию, газ и воду входила также оплата за мусор. И таким образом можно было как-то приучить людей к своевременной оплате. Но единая платежная система так и не была введена. - Люди жалуются, в том же Кызылтале, что контролер у них не собирает деньги за мусор. Но сейчас оплату можно производить через приложение Kaspi.kz, или же в том же офисе «Демсервис» в 5 микрорайоне. Например, сразу оплатить за год. Тем более что сумма не такая уж большая, - говорит и.о. акима города. В «Демсервис» уверили, что продолжают вывозить мусор по графику. Что же касается мер по отношению к злостным неплательщикам, то подрядчик совместно с городскими властями планирует вести разъяснительные работы с жителями города и объяснять популярно, что может быть, если своевременно не будет производиться оплата за мусор. - Мы планировали проводить встречи в отдельных микрорайонах города и частном секторе. Но сейчас наша область оказалась в «красной зоне» и собрания проводить запрещено. Будем разъяснять сложившуюся ситуацию через соцсети и группы в WhatsApp. Хотя недавно мы уже публиковали такую информацию в Инстаграм, но результатов не последовало, - признается Доскан Кузенбаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Аксай мусор вывоз ТБО

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