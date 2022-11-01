Аксайцев попросили воздержаться от поездок по городу из-за снегопада

В городе не везде работают светофоры. Жители Аксая рассказали, что с обеда из-за снегопада в городе местами перестали работать светофоры, падали деревья и обрывались провода. В старой части города отключилась электроэнергия. - У многих в частном секторе котлы работают от электричества, они и без тепла сидят. Я уже 6 - 7 часов без света и обогрева, - рассказала пенсионерка Марина Вениаминовна. Жители говорят, что если до обеда снег шёл красивыми хлопьями, то позже начался сильный ветер, который и стал причиной коммунальных аварий. Перебои ощущаются даже со связью - временами пропадал интернет,