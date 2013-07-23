Аксайские чиновники встретились с сотрудниками «KSS-Building»

Два часа власти Бурлинского района и работники ТОО «KSS-Building» вели переговоры. Но к решению так и не пришли. 23 июля в актовом зале районного акимата власти встретились с работниками ТОО «KSS-Building». Всего собралось около сотни человек. В первую очередь людей интересовало, почему арестовали их директора Барлыка МЕНДЫГАЗИЕВА и почему закрыты счета предприятия. - Я не уполномочен давать указания другим госорганам проводить проверки, арестовывать или отпускать кого-то, - ответил аким Бурлинского района Марат ТУСУПКАЛИЕВ. - Почему тогда вы не защищаете предприятие? – спросила женщина по имени Асима. – Барлык много сделал для города, для страны. Он помог обучить детей. Какой работник может похвастаться таким директором?! Почему акимат создает такие условия? Разве мало безработных в Аксае? Аким ответил, что они сейчас занимаются вопросом трудоустройства работников предприятия в других организациях. Но вот сами рабочие от такого ответа в восторг не пришли, и сказали, что они хотят работать только в «KSS-Building» и только под руководством Барлыка МЕНДЫГАЗИЕВА. Говорили на встрече в основном работники, и в основном одно и то же. Об аресте МЕНДЫГАЗИЕВА, о том, что арестованы счета компании и теперь они останутся без работы, о заслугах предпринимателя, и о том, что власти в лице правоохранительных органов и прокуроров оказывают на них давление. - А здесь есть гражданка УСМАНОВА? – спросил районный прокурор Куаныш АМРАЛИЕВ. Женщина оказалась в инициативной группе и сидела в первом ряду. – Почему только с вами заключен трудовой договор у «KSS-Building»? Только у вас идут отчисления. Вы получите пенсию, а другие что? Почему их права не защищаются? Почему ваш работодатель должен нарушать ваши конституционные права? Почему только одна госпожа УСМАНОВА должна получать пенсию? На вопрос прокурора Гульнара УСМАНОВА ответила, что, когда ее пригласили работать в компанию, они с директором все условия обговорили. - Каждый человек сам решает и идет работать туда, где ему лучше, - ответила женщина. - Человек сам говорит, что не надо делать отчислений, и что хочет полностью получать свою зарплату… Дебет с кредитом не сойдутся Представитель налогового управления рассказал о налоговых отчислениях ТОО «KSS-Building». - За 2010 год в ТОО «KSS-Building» совокупный годовой доход оставил 583 миллиона тенге, при этом он заплатил налогов всего на 7,7 млн тенге. Налоговая нагрузка составила всего 1,3%. В 2011 году совокупный доход составил 542 миллиона тенге, и заплатил налогов на сумму 6,8 млн тенге. Налоговая нагрузка - 1,2%. По сравнению с другими предприятиями это мизерный налог. В связи с этим предприятие и попало в план проверок на второе полугодие 2012 года. Дальше на трибуну вышел председатель Карачаганакского районного комитета профсоюзов работников газовой промышленности, транспорта и строительства Анатолий НЕВЕРОВ. - Я сейчас на вас смотрю, ну, ведь ни к чему не приведет эта перепалка, - сказал Анатолий НЕВЕРОВ. - Я не верю ни одному работодателю, не верю и Барлыку. Я послушал: он очень много хорошего сделал и это замечательно. Вот человек рассказал, что Барлык защищал село от нефтемогильника, и власть оказывала давление. Значит, я не верю Барлыку и в какой-то степени не верю власти. Но я верю простым рабочим, с которыми я работаю. Вот сейчас я вижу, вы как зомбировнные все сидите. Сидит в одном ряду инициативная группа, вы задаете одни и те же вопросы. Я горжусь тем, что мы на Карачаганаке не допустили Жанаозена. И мы будем делать все, чтобы не допустить этого впредь. Мы не хотим поджигать наш дом, мы не хотим видеть наших рабочих в виде поджигателей. Мы готовы вам помочь, мы даже выделим вам деньги. Если компания нормальная, почему замы не берут в руки компанию? Вы говорите «Зачем нам трудовые договоры?», но извините, мы живем в стране, где существует Трудовой кодекс. Последнюю часть свой речи НЕВЕРОВ говорил под недовольный гул зала и рукоплескание. Работники стали перебивать его, выкрикивая, что он не с их предприятия, что он «акиматовский». Встреча длилась два часа, но к единому решению сторону так и не пришли. Аким предложил инициативной группе остаться и переговорить. Зарплата - 800 тысяч, на деле мизер Напомним, Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 139 млн тенге. По данным финансовой полиции, которая возбудила уголовное дело после проверок налогового комитета, МЕНДЫГАЗИЕВ, будучи ответственным за предоставление налоговой отчетности и декларации, в период с 2010-2011 годов вносил в декларации искаженные данные о доходах и расходах, чем умышленно уклонялся от уплаты налогов. В Бурлинском райсуде уже начался процесс. На первом заседании в понедельник, 22 июля, суд санкционировал арест директора ТОО «KSS-Building». Причина ареста - Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ нарушил меру пресечения. Находясь под подпиской о невыезде, он летал в Алматы. Директора «KSS» арестовали прямо в зале суда – в СИЗО он пробудет два месяца, пока идет следствие. 22 июля судья Лариса ШАМГУНОВА допросила 13 работников «KSS-Building». Свидетели рассказали суду о том, что работали без трудовых договоров на основании устного соглашения, и заработную плату получали на руки. Выяснилось, что все эти работники предприятия числились в подрядных организациях «KSS-Building» - ТОО «Гуран +», ТОО «АГС Казинвестстрой» и ТОО «ОКА Интертрейдкомпани». В суде выяснилось, что их официальная заработная плата составляла 700-800 тысяч тенге, тогда как фактически они получали не больше 100 тысяч тенге. Второе слушание по делу Барлыка МЕНДЫГАЗИЕВА, назначенное на 23 июля, не состоялось. Обвиняемого просто не довезли до суда. Выяснилось, что по дороге в Аксай полицейский УАЗик, доставляющий МЕНДЫГАЗИЕВА из уральского СИЗО, сломался. Процесс был перенесен на понедельник 29 июля. К слову, если на первом слушании у подсудимого было два адвоката, то на втором слушании на защиту предпринимателя встали уже трое. Назым ТУРИЕВА