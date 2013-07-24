- Вчера в Каспийском море сотрудники водной полиции задержали жителя поселка Дамба, который незаконно вылавливал рыбу. Полиция обнаружила в его казанке «Меркурий-40» 10 килограммов сазана и 20 метров сетки орудий лова, - рассказала. Но это был не последний улов полицейских в тот день. Через некоторое время в этом же районе была остановлена еще одна казанка, внутри которой также была рыба и 50 метров сетки. Задержанными оказались жители все того же прикаспийского поселка Дамба.