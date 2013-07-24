- Растение со специфическим запахом были засеяны на 4 полях. Согласно заключению экспертизы, данное растение является наркотическим средством - коноплей, - сообщили во вторник в пресс-службе ДВД области. По данным ведомства, на вышеуказанных полях также были задержаны два уроженца Кызылординской области 39 и 56 лет. Оба ранее были судимы за аналогичные преступления. По данным полицейских, подозреваемые в период времени с мая до 20 июля текущего года занимались культивированием и выращиванием наркотических средств. Мужчины признались, что выращивали коноплю как для личного употребления, так и в целях дальнейшего сбыта. - В ходе осмотра места происшествия были обнаружены шланги, закопанные в песок и два насоса марки «Агидель», которыми поливали растения. Кроме того было изъято гладкоствольное ружье и патроны к нему. Сами задержанные проживали в шалаше, который построили из камыша на берегу реки Жем, - уточнили силовики. - С собой у них был достаточный запас еды. Также в целях экономии продуктов питания подозреваемые охотились на птиц и ловили рыбу. Урожай мужчины планировали собрать в августе, который, по их словам, составил бы около 350 килограммов марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 262 УК РК – «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». В настоящее время задержанные помещены в административный приемник, поскольку у них при себе не оказалось документов, удостоверяющих личность. После выяснения личностей подозреваемые будут водворены в изолятор временного содержания. С начала года сотрудниками УБН ДВД Актюбинской области было пресечено три факта культивирования растений, содержащих наркотические средства.