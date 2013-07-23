Военная часть №5517 Военная часть №5517 Состояние солдата срочной службы Еркебулана СЕЙЛХАНОВА остаётся крайне тяжёлым, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на врачей областной больницы. - Солдат-срочник по-прежнему находится в реанимации, - рассказал журналисту заместитель директора по хирургии областной клинической больницы Жумабек ШАЙХИЕВ. - Его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Напомним, что 19-летнего Еркебулана СЕЙЛХАНОВА обнаружили во время смены караула 21 июля в  четыре часа утра с огнестрельным ранением в голову. По словам медиков, пуля прошла навылет – от подбородка в левую височную область головы, повредив язык, нёбо и вещество мозга. - Еркебулан СЕЙЛХАНОВ находился во внутреннем карауле, - говорит заместитель командующего регионального командования «Батыс» по воспитательной и социально-правовой работе Канат БЕЛЯКОВ. – Его обнаружил начальник караула во время смены часовых. У солдата были признаки огнестрельного ранения из закреплённого за ним автомата Калашникова. Начальник караула незамедлительно известил о случившемся дежурную службу и медиков. К военной части вызвали карету скорой помощи, которая доставила раненого в областную больницу. По словам подполковника БЕЛЯКОВА, для выяснения причин назначено служебное расследование. - На сегодняшний день возбуждено уголовное дело по факту «Доведение до покушения на самоубийство» в отношении неустановленных лиц, - сказал подполковник. – Причина пока что неизвестна. Всем понятно, что до покушения на самоубийство солдата что-то довело. Но что именно – пока выясняется.