Порт Баутино. Фото с сайта riverforum.ru Порт Баутино. Фото с сайта riverforum.ru Машинист автомобильного крана Алексей КОРОБЕЙНИКОВ погиб в Мангистауской области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мужчина проработал в «Зените» около 8 лет. У него остались супруга и 2-летний ребенок. По сообщению Главной военной прокуратуры, трагедия случилась 22 июля в 12 часов в порту Баутино Мангистауской области. В Тупкараганском районе при поднятии на причал малого плавательного средства оборвался трос. Травмы получили Алексей КОРОБЕЙНИКОВ и двое военнослужащих по контракту воинской части 2201 «Б» пограничной службы КНБ ШАХАПОВ Ш.К. и ТУЛЕНБАЕВ А.Н. Пострадавшие были доставлены в Тюб-Караганскую районную больницу, где Алексей КОРОБЕЙНИКОВ скончался. У двоих моряков переломы конечностей, состояние стабильное. Доследственную проверку по данному факту проводит управление  военной полиции по Актаускому гарнизону. Корреспондент портала «Мой ГОРОД» обратился за комментариями к директору АО «Зенит» Вячеславу ВАЛИЕВУ. По словам ВАЛИЕВА, трагедия не связана ни с деятельностью завода, ни с целью командировки Алексея КОРОБЕЙНИКОВА. - Мы не можем пока делать никаких выводов относительно того, что там произошло. На месте работает комиссия. Алексей проработал у нас 7, 5 лет. Он мастер своего дела, кораблестроитель. У него было разрешение на работу с 200-тонным краном. Алексей отличался ответственностью и рвением к своему делу. У него остались жена и ребенок. Мы скорбим вместе с ними, - сказал Вячеслав ВАЛИЕВ. Алексею КОРОБЕЙНИКОВУ 16 мая исполнилось 29 лет.