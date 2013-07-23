Иллюстративное фото Иллюстративное фото В Жангалинском районном суде вынесен приговор в отношении двоих сотрудников полиции, путем мошенничества завладевших денежными средствами автовладельцев Жалпакталского сельского округа, уплачиваемых в виде штрафов, сообщает пресс-секретарь областного суда Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. На скамье подсудимых начальник Жалпакталского отдела полиции и оперуполномоченный этого же отдела полиции Казталовского РОВД. Из материалов дела следует, что из управления дорожной полиции департамента внутренних дел области направлялись административнные материалы на автовладельцев, нарушивших правила дорожного движения и проживающих в Жалпакталском участке Казталовского РОВД для привлечения их к административной ответственности. В связи с этим в период с мая 2011 года по февраль 2012 года жители Жалпакталского сельского округа обращались в отдел полиции для уплаты административного штрафа. Однако подсудимые присвоили эти деньги, пояснив, что сами уплатят штраф. - В последующем указанные полицейские в здании Жалпакталского отдела полиции на рабочем компьютере изготовили реквизиты АО «Казпочта», также приобрели бланки квитанций АО «Казпочта», которые хранили при себе для последующего использавания в своих преступных замыслах. В результате этих действий были ущемлены права 18-ти потерпевших. Кроме того, государству причинен ущерб в сумме свыше 143 тысяч тенге, - сообщила Гульмира КЕНЖЕГАЛИЕВА. Приговором Жангалинского районного суда от 22 июля начальник Жалпакталского отдела полиции и оперуполномоченный данного отдела полиции признаны виновными в совершении мошенничества и каждому из них назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с конфискацией имущества.