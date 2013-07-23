Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ, фото mgorod.kz Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ, фото mgorod.kz Назначенное Бурлинским районным судом на 23 июля второе слушание по делу Барлыка МЕНДЫГАЗИЕВА не состоялось, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". К 14. 00 часов началу судебного заседания все участники процесса - государственный обвинитель, председательствующий судья, адвокаты и свидетели были в полном составе. На месте не оказалось лишь самого подсудимого. Выяснилось, что по дороге в Аксай полицейский УАЗик, доставляющий МЕНДЫГАЗИЕВА из уральского СИЗО, сломался. Так как без главного действующего лица судебное заседание не смогло состояться, процесс был перенесен на понедельник 29 июля. К слову, если на первом слушании у подсудимого было два адвоката, то на втором слушании на защиту предпринимателя встали уже трое.