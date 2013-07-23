Иллюстративное фото с сайта www.news.mail.ru Иллюстративное фото с сайта www.news.mail.ru Сегодня в ДБЭКП по ЗКО (финансовая полиция) прошел день открытых дверей, на который пригласили всех директоров КСК Уральска. Тема, которую затронули на встрече, касалась теневой экономики в области. По словам начальника управления по раскрытию экономических и коррупционных преступлений ДБЭКП по ЗКО Серика МУСТАФИНА, финансовой полицией постоянно проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и раскрытие преступлений в сфере теневой экономики. - В рамках противодействия незаконному игорному бизнесу в 2012 году пресечена деятельность 3 подпольных игорных заведений, за этот год пресечена деятельность уже шести таких заведений, - рассказал Серик МУСТАФИН. К теневой экономике относится не только подпольные игорные заведения, но и фальшивомонетчества, незаконный оборот алкогольной продукции, сигарет, лекарственных средств и прочее. - В сфере незаконного оборота алкогольной продукции за период 2012-2013 годов департаментом изъято более 82 тысяч бутылок, на которых отсутствовали марки акцизного сбора, - подчеркнул МУСТАФИН. Замначальника департамента Ерлан БАЗАРБАЕВ предложил директорам КСК сотрудничество. Он попросил их сообщать обо всех известных им фактах. БАЗАРБАЕВ отметил, что директора знают свои дома, жильцов, и если они узнают о существовании незаконного игорного заведения или подпольного цеха, попросил сразу же сообщить им о подобных фактах. Далее директорам кооперативов предложили задать вопросы или внести предложения. Желающих не оказалось.