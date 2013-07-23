Фото altaynews.kz Фото altaynews.kz Казахстанские центры технического осмотра намерены повысить цены на свои услуги. Об этом заявил президент ОЮЛ «Республиканская ассоциация центров технического осмотра автомототранспортных средств» Александр Полонский, передает Total.kz. По его словам, причина повышения стоимости техосмотра для автомобилистов в дополнительных услугах, которые вынуждены платить центры. Речь идет о дополнительных 90 тенге, которые компания «Национальные информационные технологии» вынуждает платить за каждый осмотренный автомобиль. В случае неуплаты ЦТО угрожают отключением от информационной системы, которая и связывает центр и АО НИТ. Отказ от услуг «Национальных информационных технологий» может закончиться для ЦТО штрафом и лишением бизнеса. «Мало того, что мы тратим дополнительные ресурсы на описание, компоновку и отправку всей информации об осмотренных транспортных средствах, так их же заставляют еще платить за это», — цитирует Полонского издание. По подсчетам президента ассоциации ЦТО, каждый центр в год будет выплачивать за такие услуги до 1,5 млн тенге. А для «Национальных информационных технологий» сумма дополнительных сборов составит 350 млн тенге. В результате, дополнительную нагрузку понесут простые автомобилисты. auto.mail.ru