В Казахстане в полтора раза возросло количество ДТП. Об этом свидетельствует статистика Комитета дорожной полиции МВД РК. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество погибших стало больше на 5%, а раненых — на 59%. Рост уровня ДТП отмечен во всех регионах, кроме Павлодарской области и СКО. Большинство аварий случается в населенных пунктах, и только каждая седьмая — на дорогах республиканского и международного значений. Подавляющее большинство ДТП произошло из-за разнообразных нарушений правил дорожного движения. Нетрезвые водители стали причиной 249 аварий, в которых погибли 50 человек, и 385 получили повреждения. По вине водителей автобусов случилось 256 происшествий. Каждое второе ДТП было связано с наездом на пешеходов. Среди погибших на дорогах Казахстана 30% составляют пешие участники дорожного движения. Также 770 ДТП произошло по вине пешеходов, причем, 67 из них были пьяны. auto.mail.ru