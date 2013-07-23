- Сожжённые вещества были изъяты в 2012-2013 годах, - рассказывает. - Наркотики были уничтожены только после вынесения приговора суда. Полицейские сообщают, что за шесть месяцев 2013 года в Уральске было зарегистрировано 43 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В отношении 13 жителей города, занимавшихся распространением и продажей героина и марихуаны, возбуждены уголовные дела. По словам сотрудников городского УВД, с 1 июня по 30 октября проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Кендiр", направленное на выявление лиц, занимающихся хранением и распространением наркотиков.