фото с сайта uukamelot.ru фото с сайта uukamelot.ru В Казахстане в первую тройку по уровню социально-экономического развития на протяжении последних нескольких лет неизменно входят Атырауская область, города Астана и Алматы. Такие данные были озвучены сегодня Агентством РК по статистике на заседании правительства по итогам социально-экономического развития РК, передает Today.kz. По данным статагентства, первое место в 2012 году заняла Атырауская область, второе – город Астана, третье – Алматы. Мангистауская область занимает 4-е место, Актюбинская – 5, Павлодарская – 6, Карагандинская – 7, Западно-Казахстанская – 8, Костанайская – 9, Алматинская – 10, Восточно-Казахстанская – 11, Акмолинская – 12, Северо-Казахстанская – 13. Замыкают тройку рейтинга Жамбылская, Южно-Казахстанская и Кызылординская области, которые находятся на 14-м, 15-м и 16-м местах соответственно. Среди факторов, влияющих на разницу в социально-экономическом развитии регионов, были названы, в первую очередь, экономика, бюджет, уровень жизни, развитие МСБ, занятость, здравоохранение, а также демография, образование, экология и преступность. today.kz