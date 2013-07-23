Фото: www.leta.lv Фото: www.leta.lv Административный районный суд отклонил иск супружеской пары, пытавшейся зарегистрировать своего ребенка в Латвии под именем Марк (Mark). Об этом сообщает DELFI. Ответчиком по делу проходило местное управление по делам гражданства и миграции, которое привело имя ребенка в соответствие с латышской грамматикой, добавив к нему окончание –s. Жалобу подал отец ребенка, гражданин Латвии Индулис Балмаркс. Он пояснил, что мальчик родился в Берлине, имеет немецкое гражданство и зарегистрирован там под именем Хьюго Марк. Когда ребенку делали второе — латышское — гражданство, его записали в регистре жителей республики как Хьюго Маркса. Родители мальчика сочли, что разное написание имени в документах может ограничить его право на свободное перемещение по территории Евросоюза. Однако судья пришел к выводу, что правам ребенка ничего не угрожает. Он подчеркнул, что на третьей странице латышского паспорта имя мальчика указано без буквы «s» (в связи с чем путаницы возникнуть не должно). Вердикт суда пока не вступил в законную силу. Его можно обжаловать в течение месяца. В Латвии ранее уже проходили подобные судебные процессы. В частности, весной 2013 года житель Лиепаи Сергей Антонов требовал зарегистрировать своего новорожденного сына под именем Мирон, а не Миронс (созвучно слову «миронис», которое в переводе с латышского означает «покойник»). Административный суд его просьбу отклонил. В 2010 году основатель движения «Верните наши имена!», нынешний депутат Рижской городской думы Руслан Панкратов обратился по поводу изменения имен и фамилий в латвийских документах в комитет по правам человека ООН. В комитете постановили, что эта практика «является произвольным и прямым вмешательством государства в частную жизнь». lenta.ru