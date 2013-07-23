Фото с сайта ru.tsn.ua Фото с сайта ru.tsn.ua Об этом стало известно сегодня, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В редакцию газеты «Мой ГОРОД» обратился житель Уральска. Он рассказал, что является постоянным посетителем областного детского зоопарка. - Моя дочка очень любит этого верблюда, - рассказал мужчина. - В эти выходные мы снова пошли в зоопарк, а верблюда там уже нет. Нам рассказали, что верблюда как обычно выпустили на выпас в задний двор зоопарка, при этом забыли закрыть калитку. Ночью верблюд исчез, и найти его пока не могут. Корреспонденты «МГ» обратились за комментариями к директору Западно-Казахстанского эколого-биологического центра «Детский зоопарк» Фатиме КЕРЖИКОВОЙ. Директор эту информацию опровергла. - Верблюд никуда не пропадал, - ответила Фатима КЕРЖИКОВА. - Он свернул себе шею. Мы были вынуждены его вывезти из зоопарка. Сейчас решается вопрос, что с ним делать дальше. Директор не исключила возможность, что животное может погибнуть. - А на заднем дворе у нас ворот нет, поэтому он не мог никуда уйти, - подчеркнула КЕРЖИКОВА.