Фото gifakt.ru Фото gifakt.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон, значительно ужесточающий наказание для нетрезвых водителей. Об этом сообщает «Ежедневник». Документ предусматривает конфискацию транспортных средств у граждан, которые в течение года дважды попадались на пьяной езде. Эта норма будет действовать даже в том случае, если нарушителя задержат на чужом авто. Исключение составят только случаи угона. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в новом законе предусмотрено наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до двух лет (в нынешней редакции статьи 317-1 Уголовного кодекса максимальное наказание за подобное преступление составляет два года исправительных работ). Если пьяный водитель насмерть сбил человека, ему будет грозить до семи лет лишения свободы. В случае, если погибли два и более человек — до десяти лет тюрьмы. Парламент республики принял соответствующий закон в конце июня. Инициатором ужесточения ответственности за пьяную езду стала белорусская прокуратура. В ведомстве сослались на статистику: только за пять месяцев этого года были задержаны около 16 тысяч нетрезвых водителей и лиц, отказавшихся от медосвидетельствования. Комментируя принятые поправки, генеральный прокурор республики Александр Конюк заявил, что они позволят конфисковывать машины не только у белорусских водителей, но и у иностранцев, которых застанут пьяными за рулем. Доходы от реализации конфискованных автомобилей могут пойти на возмещение ущерба потерпевшим в ДТП. Ранее в Белоруссии предлагали клеймить пьяных водителей (наносить им на руки специальные знаки трудно смываемой краской или ставить штамп в паспорте). С такой инициативой выступил замглавы либерально-демократической партии республики Олег Гайдукевич. Он обратился со своим предложением в Генпрокуратуру и МВД, однако официальной поддержки оно не получило. lenta.ru