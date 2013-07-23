Фото rocketsmusic.ru Фото rocketsmusic.ru Суд рассмотрит иск брянского губернатора к лидеру ДДТ о защите деловой репутации Сегодня в Дзержинском районном суде Петербурга будет рассматриваться иск о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданный губернатором Брянской области Николаем Дениным против лидера группы ДДТ Юрия Шевчука. Денин намеревается обязать музыканта опровергнуть порочащие его сведения и взыскать с него компенсацию за моральный вред в размере 250 тысяч рублей, а также 5 тысяч рублей на оплату судебных издержек. Конфликт возник после того, как руководители всех концертных залов Брянской области отказались от проведения выступлений, ссылаясь на технические причины. Тогда Шевчук на своем официальном сайте заявил, что губернатор лично распорядился отменить его концерт, запланированный на 20 апреля 2013 года, руководствуясь политическими мотивами. «Смело и мужественно звонит он долгими вечерами по телефону директорам концертных залов, с принципиальной настойчивостью не пущать группу ДДТ в его «княжество»», — говорится в сообщении. Глава региона был возмущен высказыванием музыканта и подал на него иск. По версии брянской администрации, организаторам просто не удалось найти подходящую площадку для выступления. «Губернатор убежден, что распространенные в сети интернет сведения не соответствуют действительности и ничем не обоснованы. Такие заявления оскорбляют его честь и порочат деловую репутацию. Шевчук своим заявлением его просто скомпрометировал» - передает ИТАР-ТАСС слова пресс-секретаря губернатора. Концерты ДДТ срываются уже не в первый раз. В прошлом году группе не удалось выступить в Кемерово, Юрге и Омске, а в позапрошлом — в Перми, Екатеринбурге и Тюмени. bfm.ru