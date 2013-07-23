Фото 24.kz Фото 24.kz Великобритания отмечает великое событие. У герцога и герцогини Кембриджских Уильяма и Кейт родился сын. Новый наследник престола стал третьим в очереди на британский трон после своего деда принца Чарльза и отца принца Уильяма. Вес ребенка составляет около 4 килограмм. Пол новорожденного монарха оставался неизвестным до самых родов в соответствии с королевскими традициями. Стоить отметить, что изменения в законе о наследии трона дают первому ребенку Уильяма и Кейт полное право на престол вне зависимости от его пола. Новорожденный принц Кембриджский появился на свет в больнице Cвятой Марии на западе Лондона. Именно здесь 31 год назад родился его отец Уильям. Крис МЁРФИ, доброжелатель: - Я очень счастлив, что родился именно мальчик. Пусть я и не местный, но я рад за Уильяма и Кейт. Это великолепно! Рэйчел КАРТЕР-ИГЛТОН, доброжелательница: - Я до последнего думала, что это будет девочка. У меня две дочери. Во время беременности я очень сильно болела. Кейт тоже сильно болела. Но к счастью, это мальчик, настоящий наследник престола! 24.kz