Бразильская полиция разогнала акции протеста против визита Папы Римского в Рио-Де-Жанейро. Сотни демонстрантов забрасывали полицейских бутылками с зажигательной смесью. В ответ стражи порядка применили водометы и слезоточивый газ. Два участника демонстраций арестованы, ранен полицейский. Беспорядки начались во время переговоров президента Бразилии Дилмы Русеф и Папы Римского Франциска в Доме Правительства. Глава Святого Престола прибыл в южноамериканскую страну на празднование Всемирного дня молодежи. По данным местных СМИ, главной причиной демонстраций послужил расход госсредств на приезд Папы. Ранее о намерении провести акции протеста объявили «Объединение атеистов» и группа «Анонимоус Рио», а также другие организаций. Адриано РИБЕЙРО, протестующий: - В повседневной жизни вы не увидите такие силы безопасности. Они вышли только ради приезда Папы. Мы хотим показать Папе Римскому, какова жизнь в этой стране на самом деле.