Фото с сайта www.mn.ru Фото с сайта www.mn.ru 21 июля завершился второй этап предвыборной работы – регистрация выдвинутых кандидатур. Теперь у кандидатов началась предвыборная агитация, которая закончится 4 августа в 24.00 часа, сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Атырауской области Асау ИБРАШЕВ, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как отметил Асау ИБРАШЕВ, в день выборов и предшествующий ему день любая предвыборная агитация запрещается. В целом, предвыборная агитация может осуществляться путем проведения публичных предвыборных мероприятий. В то же время запрещается проводить предвыборную агитацию, распространять любые агитационные предвыборные материалы государственным органам, членам избирательных комиссий. Под запретом и проведение предвыборной агитации, сопровождаемой предоставлением выборщикам бесплатно товаров, услуг, ценных бумаг, а также выплатой денег. - Что касается финансовой стороны выборов, то фонд кандидата формируется из нескольких направлений. В первую очередь бюджет выделят средства кандидату. Во-вторых, сам кандидат может аккумулировать в предвыборную агитацию собственные средства, общая сумма которых не должна превышать размер минимальной заработной платы более чем в 25 раз. Это примерно 466 500 тенге. Есть еще одно направление -  фонд за счет добровольных пожертвований. Здесь сумма не должна превышать размера минимальной заработной платы более чем в 50 раз, то есть 933 000 тенге, - отметил Асау ИБРАШЕВ. По Атырауской области должны избрать 72 акима (один аким города Кульсары, 4 поселковых, 57 сельских и 10 аульных акимов). Акимы будут избраны сроком на 4 года. На выборы, которые намечены на 6 августа, из местного бюджета выделено около 46 млн тенге.