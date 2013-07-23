Фото Эдуарда Гавриша
Вице-президент Национального олимпийского комитета Казахстана Павел Новиков в интервью kursiv.kz прокомментировал «бомбу» председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры Ерлана Кожагапанова, разложил по полочкам путь Алматы к Белой Олимпиаде 2022 года, а также согласился с тем, что проведение в Казахстане главного зимнего старта четырехлетия - ни что иное, как большой политический проект.
- В нашей недавней беседе председатель Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры Ерлан Кожагапанов назвал заявление Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о возможном проведении Зимней Олимпиады 2022 года в Алматы "бомбой". А что оно значит для Вас?
- Кожагапанов в спорте совсем недавно. Наверное, поэтому заявление Президента вызвало у него такие эмоции. И бомбы у него перед глазами стояли. Я же это воспринял абсолютно спокойно, можно сказать, ожидаемо. Это и должно было прозвучать. Была проведена предварительная работа, мы много сделали для этого – уже дважды заявлялись на проведение Олимпийских игр, организовывали в Алматы крупные международные соревнования. Нурсултан Абишевич не с потолка это взял – он человек слова и дела. Поэтому это очень тщательные, последовательно совершаемые действия, которые основываются на опыте прошлых лет.
- Последний срок подачи заявки от города датируется 14 ноября этого года. Что необходимо для этого сделать и каковы действия претендентов будут в дальнейшем?
- По большому счету, заявка не очень сложная. Время позволяет сформировать её и работу мы уже начали. С формой заявки мы сталкивались – она похожа на ту, которая оформляется на Универсиаду. К тому же, мы дважды проходили эту процедуру и в другие годы. А вот в дальнейшем нам предстоит серьезная работа. Уже в этом году будет проведен семинар для городов-заявителей в Лозанне, где раздадут документ, некий свод правил, размещенных на 96 листах. С 7 по 23 февраля 2014 года шесть представителей от городов будут включены в программу наблюдателей – её проведут во время Олимпиады в Сочи. Так шесть «алматинцев» не только посетят соревнования, но и узнают, как комитет решает главные организационные вопросы. Для примера могу сказать, что представителям придется узнать всё, вплоть до утилизации мусора. Как организовано питание, транспорт, медицинская связь, в том числе, они ознакомятся и со спортивными программами. После этого до 14 марта подаются файлы от городов, где на электронных документах должны быть отработаны 96 страниц вышеприведенного кодекса. В июле 2014 года Международный олимпийский комитет сделает выбор в пользу тех участников, которые прошли начальное испытание. Как правило, это три претендента, но бывают и исключения. Второй этап начнется с января 2015 года. С этого момента МОК ждет от участников гарантии Правительства – должна быть соблюдена хартия МОКа и все остальные вопросы, связанные с пребыванием делегаций стран на территории Казахстана. Это - очень важный документ и, наверное, основополагающий. В феврале-марте начнутся визиты эволюционных комиссий. Они будут сравнивать: всё ли соответствует тем документам, которые мы подали? Что есть у нас, что предстоит сделать – в общем, изучат всю инфраструктуру, задействованную для проведения ОИ-2022. В мае-июне они готовят отчеты и докладывают МОКу о готовности Алматы к Олимпиаде, а 31 июля 2015 года пройдут выборы города-кандидата, который и примет Зимние Олимпийские игры 2022 года. Правообладателя мы узнаем на очередной сессии в Куала-Лумпуре.
- Главное правило участия в олимпийском конкурсе - наличие спортивных объектов, коих у нас пока явно не хватает. Понятно, что основу заложит Универсиада, но что еще необходимо построить для проведения Олимпиады?
- Это три очень сложных объекта, без которых невозможно проведение главного старта четырехлетия. Санно-бобслейная трасса, крытый Ледовый стадион и Олимпийская деревня. Земли под эти объекты, конечно, еще не определены и пока никто не занимался этим вопросом. Вы понимаете, что это - совершенно иной уровень, который отличен от Азиады и международных игр студентов, хотя Универсиада – это вторые по значимости соревнования на планете.
- При выборе столицы Олимпиады МОКом используется континентальный принцип – это Америка, Европа или Азия. Игры-2018 года пройдут в корейском Пхёнчхане и, если исходить из логики комитета, второй раз подряд провести Олимпийские игры в Азии не дадут. Не кажется ли вам ошибочным факт подачи алматинской заявки на 2022 год?
- В этом вопросе имеются определенные сложности и некоторые переживания у меня есть. Но я считаю, что всё возможно. Первые две попытки дали нам определенный опыт: мы узнали, как правильно формируется заявка, поняли, кто на что влияет. Эта работа даром не прошла.
- Помимо этого, у нас очень серьезные конкуренты: о своем желании заполучить Олимпиаду (пускай пока неофициально) высказались немецкий Мюнхен, испанская Барселона, Краков, и даже Канада с США. - Насколько серьезным ударом для Казахстана станет проигрыш в олимпийской гонке?
- Я думаю, что только крепче будем (смеется). Проигрывать тоже надо достойно. Мы переживаем, мы хотим выиграть, а наши амбиции очень высокие. И такая поддержка главы государства ко многому обязывает. Надо делать всё на уровень выше, чем это требуется – тогда у нас появятся реальные шансы. Авторитет у Казахстана высокий, а в период всемирной экономической нестабильности наша страна выглядит достойно. Мы уже проводили Азиатские игры, чемпионаты мира и этапы Кубка мира, сейчас готовимся к Универсиаде-2017. Мы набираем силы и обрастаем мускулами. Поэтому, я считаю, что Алматы как никогда близка к завоеванию права принять зимнюю Олимпиаду. Южная столица - очень привлекательный город, здесь можно провести соревнования компактно – добираться до спортивных объектов недалеко, в пределах часа, а это немаловажно при организации самых крупных международных стартов.
- Можно ли назвать «проведение Олимпиады в Казахстане» большим политическим проектом?
- Несомненно. Причем, не только политическим, но и имиджевым. К тому же, еще и затратным. Я не знаю ни одних Олимпийских игр, которые бы принесли прибыль. К примеру, самая удивительная Олимпиада прошла в Сиднее в 2000 году. Чтобы об Австралии узнал весь мир, страна за свой счет приняла всех – только приезжайте. Такого не было никогда! Это имидж страны и я считаю - это главное.
- А что нужно делать обыкновенным горожанам, чтобы Олимпиада прошла в Алматы?
- Переживать. И вести себя хорошо, когда комиссия здесь будет работать (смеется).
kursiv.kz