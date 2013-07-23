фото с сайта dw.de Сегодня на заседании Высшей научно-технической комиссии было решено профинансировать 2115 научных проектов из 6593, сообщает Today.kz со ссылкой на Primeminister.kz. Заседание прошло под председательством Серика Ахметова. Главной темой стало утверждение объемов грантового финансирования научных исследований на 2014 год. «По итогам конкурсов на грантовое финансирование национальными научными советами отобрано 2115 проектов из представленных 6593 заявок. При их отборе введена независимая экспертиза – привлечены 2990 экспертов, из них 1759 зарубежных», - сообщил министр образования и науки РК Б.Жумагулов. По словам министра, динамика заявок показывает существенно возросшую активность ученых, так как теперь подавать проекты могут как научные организации, так и отдельные исследователи. При этом министр отмечает возвосшую активность регионов. Если раньше подавляющее большинство заявок было подано учеными из Астаны и Алматы, то сейчас 40% заявок подали ученые из регионов. Кроме того, в ходе заседания члены ВНТК одобрили новые научно-технические программы по программно-целевому финансированию на 2014-2016 годы, а также приоритеты развития науки. today.kz