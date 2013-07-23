Фото с сайта www.voxpopuli.kz Фото с сайта www.voxpopuli.kz На международных соревнованиях «Алтын үкi» («Золотая сова»), которые проходили в Карагандинской области, спецы из регионального командования «Запад» стали лучшими среди войск специального назначения. В военном смотре принимали участие разведподразделения Казахстана, России и Китая. В течение пяти дней спецназовцы под руководством подполковника Жаната ЖАНТАСОВА доказывали свою боеспособность, преодолев девять этапов соревнований. - Условия смотра были максимально приближены к боевым. Эта победа наших спецназовцев показывает их высокую профессиональную подготовку, - сказал командующий войсками регионального командования «Запад» полковник Мурат НУГМАНОВ. За время соревнований солдатам пришлось совершить 30-километровый марш-бросок в ночных условиях, эвакуировать группу из зоны потенциального риска, осуществлять минно-подрывную деятельность, выполнить боевые стрельбы в составе вертолетной поисково-штурмовой группы.