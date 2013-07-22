Военная часть №5517 Военная часть №5517 Вчера в войсковой части №5517, дислоцирующейся в Уральске, произошло ЧП, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Солдата-срочника Еркебулана СЕЙЛХАНОВА обнаружили во время смены караула с огнестрельным сквозным ранением в голову. Еркебулану СЕЙЛХАНОВУ 19 лет, он был призван из Кызылординской области. До окончания службы ему осталось несколько месяцев. Следователи исключают возможность проявления дедовщины. Однако утверждать о том, что это была попытка суицида, тоже рано. Раненый солдат был срочно доставлен в областную больницу, ему сделана операция, но состояние остаётся крайне тяжёлым. - Пациент поступил вчера под утро в бессознательном состоянии со сквозным огнестрельным ранением в голову, - рассказал порталу «Мой ГОРОД» заместитель директора по хирургии областной клинической больницы Жумабек ШАЙХИЕВ. - Пуля прошла навылет от подбородка в левую височную область головы. Задеты язык, нёбо, а также вещество мозга. Удивительно, что, несмотря на такое тяжёлое ранение, пациент дышит самостоятельно и даже реагирует на звуки. Но голова серьёзно повреждена, состояние крайне тяжёлое, пациент находится в реанимации. Обстоятельства происшествия выясняются - в данный момент ведётся внутренняя служебная проверка. В дело включились военная прокуратура и военно-следственный отдел Уральского гарнизона. Подробности выясняются.