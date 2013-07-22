Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ, фото mgorod.kz Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ, фото mgorod.kz На процессе по делу Барлыка МЕНДЫГАЗИЕВА судья Лариса ШАМГУНОВА допросила 13 работников «KSS-Building». Свидетели рассказали суду о том, что работали без трудовых договоров на основании устного соглашения, и заработную плату получали на руки. Выяснилось, что все эти работники предприятия числились в подрядных организациях «KSS-Building» - ТОО «Гуран +», ТОО «АГС Казинвестстрой» и ТОО «ОКА Интертрейдкомпани». Как показали свидетели, их официальная заработная плата составляла 700-800 тысяч тенге, тогда как фактически они получали не больше 100 тысяч тенге. Завтра, 23 июля, продолжатся слушания. Скорее всего, будут допрошены свидетели из инициативной группы. Напомним, Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 139 млн тенге. По данным финансовой полиции, которая возбудила уголовное дело после проверок налогового комитета, будучи ответственным за предоставление налоговой отчетности и декларации в период с 2010-2011 годов директор ТОО вносил в декларации искаженные данные о доходах и расходах, чем умышленно уклонялся от уплаты налогов. Сам Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ обвинил во всех проверках акима области Нурлана НОГАЕВА, которому он якобы перешел дорогу. Аким ответил, что предприниматель намеренно политизирует ситуацию, пытаясь уйти от правосудия. Сегодня районный суд Аксая санкционировал арест Барлыка МЕНДЫГАЗИЕВА, его арестовали в зале суда. По данным гособвинителя, который и ходатайствовал об аресте, директор «KSS-Building» нарушил меру пресечения. Находясь под подпиской о невыезде, он летал в Алматы. В СИЗО он пробудет два месяца, пока идет следствие. Обвиняемый нарушение меры пресечения признал. Процесс продолжается.