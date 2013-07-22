Иллюстративное фото с сайта www.forum.photokaravan.com Иллюстративное фото с сайта www.forum.photokaravan.com Об этом сегодня на брифинге в ДВД рассказал оперуполномоченный УБОП ДВД ЗКО Владимир МАРТЫНОВ. - Ночью 11 июля в гостинице «Саяхат» был задержан мужчина, который за две тысячи тенге предоставлял девушек для оказания интимных услуг клиентам, - рассказал Владимир МАРТЫНОВ. - Мужчина работал в этой же гостинице швейцаром. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 271 УК РК - «Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество». С начала года в ЗКО зарегистрировано 9 фактов сводничества, 1 факт торговли несовершеннолетними, 3 случая незаконного лишения свободы и два факта вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией.