Иллюстративное фото с сайта www.madeinpiter.ru Иллюстративное фото с сайта www.madeinpiter.ru Об этом рассказал инспектор отдела организационной работы УДП ДВД ЗКО Нуртай ЛЕЗОВ. ДТП произошло вечером 20-го июля. - Инспектор дорожной полиции на служебной автомашине на пешеходном переходе перед зданием ЗКГУ допустил наезд на 31-летнюю женщину, - рассказал Нуртай ЛЕЗОВ. - Женщина выскочила на переход из-за машины. Сейчас проводится служебное расследование, будет проводиться экспертиза, которая выяснит, кто виноват, и мог ли он остановиться. По словам инспектора, полицейский в момент наезда был трезв. Женщине нанесены ушибы и ссадины. Кроме того, женщина была беременна. После оказания первой помощи женщину отпустили домой.