Иллюстративное фото с сайта www.driversmedia.ru Иллюстративное фото с сайта www.driversmedia.ru Об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления по борьбе с наркобизнесом ДВД ЗКО Андрей ХЛЕВИН. 13-го июля сотрудники УБН за сбыт марихуаны задержали несовершеннолетнего уральца. 16-летний подросток приторговывал марихуаной. Сейчас в отношении подростка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 259 УК РК «Приобретение, хранение и сбыт наркотических средств». Он взят под стражу. - За шесть месяцев текущего года на территории нашей области было выявлено 88 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по 79 из них возбуждено уголовное дело за сбыт наркотических средств.