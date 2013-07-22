Фото dailymail.co.uk Фото dailymail.co.uk Пол наследника британского престола остается неизвестным: Кейт и принц Уильям, следуя королевским традициям, не сообщали, кто у них родится Беременная герцогиня Кембриджская Кейт доставлена в больницу святой Марии, где она должна родить наследника или наследницу британского престола, сообщает BBC. У женщины уже начались схватки. Пол наследника остается неизвестным: Кейт и принц Уильям, следуя королевским традициям, скрывают, кто у них родится, однако ранее СМИ сообщали, что Кейт Миддлтон сделала оговорку и невольно выдала тот факт, что ожидает дочь. Пол ребенка не играет роли в вопросе престолонаследия, так как первый ребенок герцога и герцогини Кембриджских в любом случае займет третье место в очереди на британский престол после своего деда принца Чарльза и своего отца принца Уильяма. Новорожденный будет официально «представлен» Великобритании и миру, когда молодая семья покинет больницу. Крещен ребенок будет в Букингемском дворце. Ранее сообщалось, что королева Британии Елизавета II торопила Кейт с родами. bfm.ru