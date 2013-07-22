Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ, фото mgorod.kz Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ, фото mgorod.kz Причина ареста - Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ нарушил меру пресечения. Находясь под подпиской о невыезде, он летал в Алматы, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД» из здания райсуда в Аксае.  Директора «KSS» арестовали прямо в зале суда, в СИЗО он пробудет два месяца, пока идет следствие. Процесс по делу МЕНДЫГАЗИЕВ начался сегодня утром в Бурлинском районном суде. Дело ведет судья Лариса ШАМГУНОВА. На процесс приглашены более 10 свидетелей. Напомним, Барлык МЕНДЫГАЗИЕВ подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере 139 млн тенге. По данным финпола, который возбудил уголовное дело после проверок налогового комитета, будучи ответственным за предоставление налоговой отчетности и декларации в период с 2010-2011 годов он вносил в декларации искаженные данные о доходах и расходах, чем умышленно уклонялся от уплаты налогов. В департаменте ответили, что преступление является тяжким и предусматривает до 7 лет лишения свободы.  