Москвичи оценили мясо из Казахстана на пять с плюсом
Казахстанское мясо по своим питательным свойствам и вкусовым качествам может позиционироваться на московском рынке России как продукция премиум-класса. Об этом в Нацхолдинге «КазАгро» на переговорах по поставкам мяса сказали представители Москворецкого торгового дома, российской компании, работающей в индустрии торговли. Российские бизнесмены прибыли в Казахстан провести встречи на предмет импорта мяса и мясной продукции.
Как отметил на встрече председатель Правления холдинга «КазАгро» Дулат Айтжанов, российской столице нужно качественное мясо с хорошим вкусом и казахстанские производители могут предложить это. По словам российских предпринимателей, они ознакомились с продукций казахстанских животноводов на ряде предприятий и высоко оценили качество продукции и технологии производства. Помимо мяса КРС их заинтересовала индейка, производимая в ЮКО птицефабрикой ТОО «Ордабасы ??с». По оценке россиян, вкусовые качества мяса, производимого казахстанской птицефабрикой, одни из лучших, что поставляется на рынок. В ходе поездки в республику, бизнесмены выразили намерение о заключении договора и поставках мяса индейки в Москву.
Во время переговоров, на которые «КазАгро» пригласил и некоторых казахстанских производителей, были озвучены ряд проблемных вопросов. Задачи, которые необходимо решать связаны с высокой конкуренцией поставок мяса на определенные рынки и регионы, наличием большого количества посредников на пути к российским розничным сетям, а также обеспечением стабильных поставок и оговоренных объемов продукции. На встрече была обсужденаа возможность совместных с Москворецким торговым домом действий по экспорту казахстанского мяса и выстраивания отношений с российскими ритейлерами. «Нашим производителям важно, чтобы им помогли зайти в «розницу», напрямую работать с торговыми сетями», отметил руководитель казахстанского холдинга Дулат Айтжанов.
Высокотехнологичная индюшиная птицефабрика ТОО "Ордабасы Кус" является первым в агропромышленном комплексе республики проектом по производству мяса индейки на промышленной основе. Объект включен в Карту индустриализации Казахстана и запущен при финансовой поддержке АО "КазАгроФинанс"- компании в структуре Нацхолдинга «КазАгро». Согласно комплексному плану до 2017 года предполагается довести мощность производства птицекомплекса до 25 000 тонн мяса птицы. На сегодня более 30% продукции предприятия поставляется в Россию. Заключен меморандум о поставке индейки в Афганистан и ведутся переговоры об экспорте мяса в Белоруссию.
ТОО «Crown Батыс» - современная откормочная площадка с развитой инфраструктурой на 8 640 голов КРС, расположенная в Западно-Казахстанской области. Объект введен в эксплуатацию в декабре 2010 года и включает в себя откормочную площадку с единовременным содержанием 8 640 голов КРС, мясокомбинат, с холодильными установками (мощностью 120 голов КРС в смену) и комбикормовый завод с зернохранилищем. Выход на полную проектную мощность планируется в 2014 году. Заключен договор с группой компаний «МК Холдинг» (Россия) о поставках мяса. На сегодня отгружено более 20 тонн мяса премиум-класса.
Как известно, Национальный управляющий холдинг «КазАгро» помимо финансирования проектов, ведет работу по содействию в продвижении продукции отечественных аграриев на внутренние и внешние рынки. Москворецкий торговый дом - одна из международных компаний с развитой логистикой, с которыми казахстанский холдинг ведет переговоры об организации доступа продукции отечественных животноводов на российский рынок, в частности, торговые сети Москвы.
АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» реализует государственную политику по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управления инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру.
В состав холдинга входят АО «Национальная компания «Продовольственная контрактная корпорация», АО «КазАгроПродукт», АО «КазАгроФинанс», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства», АО «КазАгроГарант» и АО «КазАгроМаркетинг».
