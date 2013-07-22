Фото kursiv.kz Фото kursiv.kz Издатели британской газеты The Times выпустили "Крестного тестя" Алиева на английском языке. Бывший зять президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, Рахат Алиев, заполучил вчера обложку Sunday Times, по всей видимости, благодаря тому, что печатная компания газеты (Progress Print) переиздала англоязычную версию мемуаров Рахата Алиева «Крестный Тесть», пишет Malta Today в понедельник, 22 июля. Как напоминает издание, в прошлом Алиев пытался купить газету Malta Today, считая, что она спонсируется его преследователями. Однако заявление Алиева о том, что газета финансируется его оппонентами, было сделано только спустя год после отказа в приобретении. kursiv.kz