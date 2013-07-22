Иллюстративное фото с сайта vdtp.ru Иллюстративное фото с сайта vdtp.ru ДТП произошло примерно в 11 часов 21-го июля.  - 45-летний водитель находясь за рулем автомашины «ВАЗ-2104», не справился с рулевым управлением и наехал на информационный щит на улице Пятимарская, - рассказала инспектор пресс-службы УДП ДВД ЗКО Динара АБДУЛКАЛИКОВА.- Водитель был в состоянии алкогольного опьянения. В результате ДТП 50-летний пассажир ВАЗа скончался на месте аварии. Водитель после осмотра врачей был отпущен домой.