Ничто не пугает китайцев строить новые высотки. В городе Чанша провинции Хунань возводят самый высокий в мире небоскреб. Башня «Скай сити» в высоту будет достигать 838 метров. Общая площадь здания превысит миллион квадратов. В проект вложат 850 миллионов долларов. Всего в здании, которое называют «Небесным городом», будет 208 этажей. На них расположатся 4 тысячи квартир, офисные помещения, гостиничные номера, школа, больница, магазины, рестораны и спортивные центры. Завершится строительство китайского небоскреба в апреле следующего года. 24.kz