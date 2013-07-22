Фото 24.kz Фото 24.kz В Астане стартует ежегодный международный турнир по теннису на «Кубок Президента». На корте встретятся известные теннисисты из 25 стран мира, по 32 спортсмена среди мужчин и женщин. От Казахстана выступят первые ракетки Андрей Голубев, Михаил Кукушкин, Зарина Дияс, Ксения Первак и другие. Соревнования продлятся неделю. Лучшие встретятся в финале 28 июля. Общий призовой фонд турнира превысил двести тысяч долларов. Олег ОГАЙ, исполнительный директор Федерации тенниса Казахстана: - Все игры будут проходить на летних площадках. Только в случае жестких погодных условий, непрерывного дождя, игры могут быть перенесены в теннисный центр «Даулет». Михаил КУКУШКИН, теннисист: - На данный момент я подошел к этому турниру достаточно в неплохой форме. Готовился неделю в Астане. Надеюсь, что получится сыграть достаточно хорошо. 24.kz