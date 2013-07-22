Фото 24.kz Фото 24.kz Столкновения с полицией во французском городке Трапп в 20 км от Парижа. Полицейские попытались оштрафовать женщину за ношение паранджи в общественном месте. Это вызвало негодование и протест у местных мусульман. Около 250 человек закидали полицейский участок разными предметами. Хулиганы сожгли 20 автомобилей. Полицейские задержали четырех участников волнений, в том числе мужа женщины в парандже. В настоящее время спокойствие в городе восстановлено. Однако представители правоохранительных органов не исключают возникновения новой волны беспорядков. 24.kz