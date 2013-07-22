Фото 24.kz Фото 24.kz Обычная свадьба в турецком Стамбуле превратилась в беспорядки. Молодожены познакомились около месяца назад во время первой волны протестов. И вместе с демонстрантами намеревались отпраздновать день бракосочетания в уже известном парке Гези. Однако сотрудники полиции перекрыли им дорогу. Тогда и произошло столкновение. Чтобы успокоить толпу, стражи порядка вновь использовали водометы. Информации о пострадавших нет. 24.kz