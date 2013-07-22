Фото 24.kz Фото 24.kz В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва старейшины округа Карак запретили женщинам ходить по магазинам. Делать покупки им теперь можно только в сопровождении родственника-мужчины. Женщина, которая сама ходит по магазинам, якобы оскорбляет чувства верующих во время священного месяца Рамазан. Нарушительниц запрета будут арестовывать, а обслуживших их продавцов штрафовать. Местные жители выступили против такого нововведения. Будет ли снят запрет, когда Рамазан закончится, неизвестно. 24.kz