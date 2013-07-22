Актюбинские джиперы устроили 2 дня экстрима

Соревнования по GPS-ориентированию и джип-триалу клуба "Странник-4*4" превзошли все ожидания - прибыло намного больше участников и зрителей, чем планировалось. В первый день испытаний старт мощных машин прошел рядом с 15-ым километром хобдинской трассы. Соревнования с помощью GPS-ориентирования не обошлись без поломок автомашин. Но это не помешало всем участникам добраться до финиша. Победа в классе "Туризм" досталась Александру ГОЛУБИЦКОМУ и Роману ДОНЧЕНКО. Их наградили инвентарем для загородних уик-эндов. В классе "Стандарт" первое место заняли Дмитрий ГОРДЕЕВ, Виктор РАФИКОВ, Адхан ФБДУЛЬШАНОВ. Им вручили спальные мешки. Остальные участники получили поощрительные призы от ТОО «Мерген». В воскресенье на карьере возле поселка Акжар прошел второй этап соревнований. Было все - и драйф, и экстрим, и поломки. В начале соревнований водителям пришлось попотеть, чтобы показать себя, но глубокие ямы, наполненные водой и глиной все же не дали покорить трассу. Победителем по джип-триалу "Туризм" стал Александр БАБИЧ - он получил автомагнитолу. В классе "Стандарт" - семейная команда Виктора КОНСТАНТИНОВА с сыном. Всех участников и победителей отметили ценными призами - сертификатами на 5, 10 и 15 тысяч тенге, дающими право на обслуживание автомобиля на эту сумму. Спонсорами экстрим-проекта выступили АО "Международный Аэропорт Актобе", ТОО "Митсубиши-Моторс", ТОО "Мерген", «АСАР-Реклама». Главный информационный партнер – портал «МОЙ ГОРОД». Максим ТОКАРЬ Фото Максима ТОКАРЯ