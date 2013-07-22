Фото 24.kz Фото 24.kz Поездка в такси с музыкальным сопровождением. Петропавловский таксист доставляет своих клиентов с песней, причем в живом исполнении. Репертуар предлагает разнообразный - начиная от казахских народных песен, заканчивая российским шансоном. Особым счастливчикам предлагает сыграть в «Угадай мелодию». Победишь - поездка бесплатно. Для кого-то это просто салон автомобиля, а для Сагыная Абуова - сцена. А что? Под рукой музыка, вверху софиты, а рядом преданные поклонники. В 18 лет петропавловский таксист за полчаса выучил все песни Шатунова. С тех пор музыка - его верный спутник, особенно в дороге. В Петропавловске эту серую «Мазду» знают все. И хоть стадионы поклонников Сагынай не собирает, многие клиенты специально вызывают именно его. Сагынай АБУОВ, таксист: - Говорю, давайте, у меня тут минусовки. Включаю. Какая песня? Что за песня? Они сидят, гадают. Я говорю, давайте, если отгадаете, бесплатно довезу. Бывает, отгадывают, довозил просто так. Отгадал мелодию - получи и живое исполнение песни. Выбирая ее, Сагынай всегда смотрит на настроение пассажира. Если клиент не в духе, песня это исправит. Индира КАЛИЕВА, пассажир: - Его песни вдохновляют, дарят положительные эмоции на целый день. Репертуар у него самый разнообразный: это и шансон, и обычная попса. В общем, только позитив. За отличное настроение не жаль и заплатить. Пассажиры делают это добровольно. Гонорары Сагыная, конечно, не сравнить с теми, что получают известные певцы. Но если душа поет, тут уж неважно, где ты - на сцене или в своей машине. Вперед и с песней. И приемник, пожалуйста, погромче! Авторы: Жамал Муканова, Руслан Алиев, Дмитрий Рура, Петропавловск, 24 KZ.