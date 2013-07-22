В ЗКО намерены собрать неплохой урожай озимых и яровых

Сельхозники сетуют: если бы не весенние заморозки и угроза от стадной саранчи, урожаем в этом году можно было похвалиться. В минувшие выходные поля аграриев смотрел аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ. В Зеленовском районе в этом году собирают хороший урожай озимых - свыше 20 центнеров с гектара. - Это рекорд, учитывая климатические условия нынешнего сезона, - рассказал акиму области глава КХ «Матевосян» Александр МАТЕВОСЯН. - За землей нужно следить, её нужно любить. В свое время я начинал с полутора гектара, сегодня у меня одно из самых больших хозяйств в области. Климат меняется, осадков мало, но это не мешает нам собирать такой хороший урожай. Глава примерного КХ рассказал, что его успех кроется в применении научных технологий: площадь КХ поделена на десятки участков, их по графику сеют раз в два года, учитывая промежуток отдыха земли. - В области ожидается хороший урожай озимых и яровых. Благодаря слаженной работе сельскохозяйственных служб и ведомств Западно-Казахстанкой области нам удалось избежать потерь от нашествия стадной саранчи и других вредителей. Как известно весной возникла большая угроза со стороны Российской Федерации, наша область граничит с 5 областями РФ, сказал аким области Нурлан НОГАЕВ. Глава области дал поручение сельхозникам уже сегодня готовиться на будущий год, сделать расчеты на приобретение пестицидов для уничтожения саранчи. Как сообщил заместитель начальника управления сельского хозяйства ЗКО Наурызбай КАРАГОЙШИН, в этом году урожай хороший, зерна хватит заполнить местные элеваторы. Фото Рафхата ХАЛЕЛОВА предоставлено пресс-службой акима ЗКО