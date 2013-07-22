damu2В Атырау, для оказания сервисных услуг предпринимателям, открылся Центр развития предпринимательства в рамках 4-го направления программы «Дорожная карта бизнеса – 2020». На церемонии торжественного открытия присутствовали представители ТОО «Туран-Профи» и ТОО «Салык Консалтинг А», которые непосредственно оказывают вышеуказанные услуги, а также заместитель начальника Управления предпринимательства и промышленности Атырауской области Р. Байсалихова, и представители регионального филиала АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», таможенного Департамента и других структур. Центр развития предпринимательства будет консультировать предпринимателей по юридическим,налоговым вопросам, лицензирования и многим другим, оказывая данные услуги на бесплатной основе. В дальнейшем, представители ЦРП будут выезжать в районные центры и села для оказания услуг местным предпринимателям. www.damu.kz