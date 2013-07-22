За год (май 2012-2013) вес безналичного платежа на одного казахстанца увеличился всего на 270 тенге до 3 740 тенге За последний год безналичный платеж по карточке на душу населения вырос всего на 8%. Для сравнения душевой вес операции по снятию наличных за май 2012-2013 вырос на 14,5% до 27 тысяч.Уровень проникновения безналичных платежей по платежным карточкам. Регионы РК. Май 2013 В большом отрыве по уровню проникновения "безнала" среди населения крупнейшие мегаполисы Казахстана. В Алматы безналичный платеж на одного горожанина составляет 14,9 тысяч тенге в месяц (рост на 2 тысячи тенге). В среднем один житель Астаны за месяц совершает платежи по карточке на сумму в 9,5 тысяч тенге (годовой рост на 1,3 тысячи тенге).