Не реализовав множество своих моментов, «Актобе» играет с алматинцами вничью - 1:1. Этот матч многие ждали хотя бы по одной причине – увидеть вновь некогда бессменного капитана «Актобе» Самата Смакова, но, к сожалению, из-за травмы Сэм не смог прилететь в Актобе. Как и ожидалось, на матче присутствовало большое количество болельщиков – в итоговом протоколе указана цифра 10 000. По сути дела, хозяева поля должны были решать исход матча еще в первом тайме. Но помешала пресловутая реализация голевых моментов, а, точнее, ее отсутствие. Уже на 4-й минуте встречи Мирошниченко здорово прорвался по правому краю и прострелил вдоль ворот. Мяч попал в защитника и отскочил к Бадло. Петр слету пытался пробить, но не попал в створ.  Через минуту Тагыберген выстреливает из своей «пушки» - мяч летит рядом со штангой. Наконец, на 7-й минуте Марат Хайруллин подавал в штрафную со стандарта, но подключившемуся к атаке Роберту Примусу не хватило каких-то сантиметров, чтобы замкнуть передачу и отправить мяч в незащищенный угол ворот. Не проходит и пяти минут, как еще один момент упускают актюбинцы. Последовал прострел слева, но мяч в гордом одиночестве прокатился вдоль ворот по всей штрафной площади. После десятиминутной передышки вновь возник опаснейший момент у ворот Лори. Петр Бадло выдал шикарную передачу на Давыдова, и Сергей замыкал головой, но мяч прошел мимо ворот… А вот гости могли через три минуты наказывать актюбинцев за расточительность. Едигарян решился на удар из-за пределов штрафной, но попал в Ли, и от ноги Виталия мяч, изменив траекторию полета, катился мимо Андрея Сидельникова, но прошел и мимо ворот тоже. На исходе получаса очень активный в этом поединке Мирошниченко вновь предпринял спурт по правому флангу, вошел в штрафную и покатил мяч вдоль ворот. Но и здесь не оказалось того, кто замкнул бы передачу. На 37-й минуте мощно бьет Гейнрих, но Лория в прыжке отводит угрозу. Через минуту Тагыберген вновь проверяет голкипера «Кайрата», и вновь Давид блестяще справляется с обязанностями и переводит мяч на угловой. Стартовые минуты второго тайма могли стать голевыми для обоих соперников, но удача улыбнулась актюбинцам. На 50-й минуте все тот же настырный Мирошниченко стреляет вдоль ворот, а на дальней штанге никем не прикрытый Хайруллин отправляет мяч в сетку – 1:0. Кстати, этот гол стал для Марата юбилейным, 50-м в чемпионатах Казахстана за «Актобе». Но этот юбилей был подпорчен гостями. Вышедший на замену Кнежевич усилил игру своей команды и стал автором голевой передачи. На 72-й минуте Кнежевич выводит к воротам Антона Землянухина, который тоже вышел на замену, и экс-игрок «Актобе», разобравшись в штрафной со всеми оппонентами, отправляет мяч с угла вратарской в дальний от Андрея Сидельникова мяч – 1:1. Могли хозяева вырвать победу под занавес встречи. После навеса с угла поля Алексей Мулдаров бил головой. Мяч шел в створ, но Петр Бадло решил подправить удар и уже наверняка отправить «пятнистого» в ворота, но мяч пролетел выше ворот. Добавленные пять минут компенсированного времени прошли на подступах к штрафной «Кайрата», но гости сдюжили, сохранив более чем приемлемую для себя ничью на выезде. Источник: fc-aktobe.kz Фото Максима ТОКАРЯ