фото с сайта akorda.kz фото с сайта akorda.kz Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил поздравительную телеграмму королю Бельгии Альберту ІІ и его сыну Филиппу в связи с официальной передачей верховной власти, сообщает пресс-служба главы государства. В телеграмме президент Казахстана поздравил с национальным праздником Бельгии – Днем присяги короля и отметил, что передача власти в этот день является символичным и важным историческим событием. «Передача полномочий своему сыну является важнейшим историческим событием, которое останется в памяти бельгийского народа. Я с теплотой вспоминаю наши двусторонние встречи в Брюсселе. Добрые шаги по укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами, как в двустороннем, так и в многостороннем формате, сложились благодаря Вашей личной поддержке», - подчеркивается в поздравительной телеграмме в адрес короля Альберта ІІ. Назарбаев подчеркнул, что хорошие воспоминания сохранились у него и после визита принца Филиппа в Казахстан в октябре 2010 года. «Уверен, что сложившиеся взаимоотношения между странами при Вашей поддержке будут и дальше развиваться в духе дружбы и взаимопонимания во благо народов двух стран», - говорится в телеграмме. В завершение глава государства пожелал Альберту ІІ и королю Филиппу крепкого здоровья и успехов в их деятельности, а бельгийскому народу - процветания и благополучия. today.kz