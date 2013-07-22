Фото auto.gazeta.kz Фото auto.gazeta.kz В Астане за полгода было оштрафовано 12 тыс. пешеходов. Об этом сообщает Управление дорожной полиции столицы. В общей сложности пешеходы уплатили штрафов на 103 млн тенге. Кроме того, каждый день инспекторы дорожной полиции останавливали 30-50 пеших участников дорожного движения для проведения разъяснительной работы. Самым частым нарушением среди пешеходов стал переход проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора. В Управлении дорожной полиции жалуются, что, несмотря на профилактические меры, пешеходы продолжают игнорировать ПДД и часто становятся причинами аварий. По их вине с начала года произошло 74 ДТП, в которых погибло 7, и было травмировано 70 человек. В дорожной полиции напоминают, что пешеходам за нарушение ПДД грозит штраф в размере 5 МРП (8 655 тенге). Систематическое пренебрежение правилами может караться штрафом в 15 МРП (25 965 тенге) или административным арестом на трое суток. auto.mail.ru