Фото auto.gazeta.kz Фото auto.gazeta.kz Казахстанская компания AllurAuto подвела итоги первого полугодия. По данным компании, больше всего из ее продукции пользуются популярностью недорогие седаны ZAZ. Среди 1330 автомобилей этой марки 1104 были произведены в Казахстане и 226 импортировались из Украины. Из продукции Запорожского автозавода казахстанцы чаще всего предпочитали ZAZ Chance в кузове седан. Около 65,8% авто были проданы в кредит или в рассрочку, остальные — за наличный расчет. Отметим также, что только 31% ZAZ приобрели физические лица, остальные отправились организациям и государственным структурам. О покупке 95 автомобилей ZAZ Chance для работников ДВД Алматы на Авто@Mail.Ru уже писали. Машины марки SsangYong в первом полугодии разошлись в количестве 1471 штука. В отличие от ZAZ, их в основном покупали физические лица. Только 692 SsangYong отправились организациям. В модельном ряду компании наибольшей популярностью пользуется SsangYong Kyron. Продажи Mitsubishi в Казахстане составили 363 авто (рост 25% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года). Автомобили Suzuki были проданы в количестве 96 штук (на 31 единицу больше, чем в прошлом году). auto.mail.ru